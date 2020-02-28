МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Московская биржа изменила значение нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций "Алросы", говорится в сообщении торговой площадки.

"В соответствии с методикой определения… риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов… 28 февраля 2020, 12.35 мск изменены значения нижней границы ценового коридора (до 64.12) и диапазона оценки рыночных рисков (до 57.829 рубля, эквивалентно ставке 24.25%) ценной бумаги ALRS…", — сообщает биржа.