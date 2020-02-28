МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Глобальные депозитарные расписки TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", упали более чем на 12% на фоне расследований США в отношении Олега Тинькова. Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Олега Тинькова

К 13.32 мск бумаги TCS дешевели на 8,8%, ранее в пятницу ГДР группы падали на 12,3% — до 1361 рубля – минимума с 10 января, следует из данных торгов Московской биржи.

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, ситуация не затрагивает ни одну из компаний группы "Тинькофф", сообщили в пресс-службе группы.