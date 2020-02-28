МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы открылись снижением в пределах 3% после того, как предыдущую торговую сессию они закрыли падением более чем на 4% на фоне беспокойств, вызванных распространением коронавируса по всему миру, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.34 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускается на 2,3%, до 25171,26 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,16%, до 8392,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,07%, до 2916,45 пункта. Минутами ранее, на открытии торгов, все три индекса опускались в районе 3%.

Накануне американские индексы закрылись снижением на 4-4,6%, при этом индекс Dow Jones в среднем за вчерашний день понес самые большие потери с кризиса 2008 года. Распродажа на фондовом рынке была вызвана ростом беспокойств инвесторов относительно быстрых темпов распространения коронавируса по всему миру. Вероятность того, что коронавирус перерастет в пандемию, продолжает влиять и на сегодняшние торги.