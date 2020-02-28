МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота ускорила темпы снижения в пятницу вечером до 2%, инвесторы фиксируют прибыль после роста котировок на предыдущей торговой сессии и пытаются компенсировать потери на фондовых рынках, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 18.17 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 33 доллара, или на 2,01%, до 1608,25 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро опускается на 5,65%, до 16,66 доллара за унцию.

Золото как "защитный" актив заметно выросло в цене с начала года на фоне паники на фондовых рынках США, Европы и Азии в связи с распространением коронавируса. Но в условиях рекордных падений индексов — на несколько процентов в день — инвесторам, похоже, приходится частично избавляться и от золота, чтобы скомпенсировать свои позиции на других рынках.

"Мы связываем это с вынужденной продажей из-за потерь в других местах", — отмечают аналитики Commerzbank, чье мнение приводит агентство Рейтер.

Так, сегодня основные биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись падением на 4-5%, главные фондовые индексы в США сейчас снижаются в пределах 4%, в Европе — на 4-4,5%.

"Неудивительно, что мы видим некоторую коррекцию время от времени, особенно когда у вас много накоплений", — добавил аналитик Bank of China International Сяо Фу (Xiao Fu).