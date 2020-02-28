МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы опускаются более чем на 3% в пятницу, а британский и немецкий индикаторы успели попадать уже более чем на 5% на фоне роста опасений вокруг дальнейшего распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.59 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 3,73%, до 6545,07 пункта. Минутами ранее показатель упал более чем на 5%, до 6451,25 пункта. Французский CAC 40 опускается на 3,8%, до 5286,9 пункта, а немецкий DAX — на 4,23%, до 11844,48 пункта. В пятницу европейские индексы открылись снижением более чем на 3% и в ходе торгов отметку в 5% уже преодолел и немецкий DAX.

Число заразившихся коронавирусом в Европе продолжает расти, так, в Германии число зараженных почти удвоилось за сутки, с начала года им заразились около 60 человек. В Великобритании число зараженных достигло 19 человек, а во Франции, по последним данным, составило 38 человек.

Заболевание и связанные с ним карантинные меры негативно отразились на мировой цепи поставок, а также производстве и продажах компаний, в связи с этим эксперты ожидают замедления роста мировой экономики.

"Чем больше стран сталкиваются с борьбой против пандемии коронавируса, тем больше вероятность экономического спада", — сказал стратег J.P. Morgan Asset Management Тай Хуэй (Tai Hui), мнение которого приводит агентство Рейтер.