МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Рынок акций РФ закрыл торги последнего рабочего дня зимы падением на 4,5-6% по основным индексам на фоне панических распродаж рисковых активов из-за страхов распространения коронавируса, показав сильнейшее однодневное падение с апреля 2018 года, когда США ввели санкции против РФ, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов пятницы упал на 4,48%, до 2785,08 пункта, индекс РТС — на 6,24%, до 1299,69 пункта. Индексы в пятницу обновили минимумы, соответственно, с октября 2019 года (2744,19 пункта) и с августа 2019 года (1279,74 пункта).

Почти два года назад 6 апреля Вашингтон ввел санкции против семи российских предпринимателей, 14 подконтрольных им компаний и 17 чиновников. Рынок акций в России 9 апреля резко отреагировал на это событие. Тогда к закрытию индекс Мосбиржи обвалился на 8,34%, индекс РТС — на 11,44%.