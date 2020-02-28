МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Февраль стал худшим месяцем для рынка акций РФ за многолетний период: индекс Мосбиржи обновил рекорд по величине падения за месяц с мая 2015 года, РТС – с декабря 2014 года, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи в феврале текущего года упал на 9,48%, индекс РТС – на 14,33%.

В мае 2015 года рублевый индикатор за месяц торгов упал на 11,4%, долларовый РТС в декабре 2014 года потерял 18,9%.

В отраслевом разрезе в феврале текущего года наихудшую динамику показали индексы "нефти и газа" Московской биржи (-12,86%), "транспорта" (-11,67%) и "потребсектора" (-9,58%). Также значительно снизились индексы секторов "химии и нефтехимии" (-6,74%), "финансов" (-5,92%), "металлов и добычи" (-5,62%), "электроэнергетики" (-5,09%). Несколько в лучшем положении оказался индекс "телекоммуникаций", который снизился на 1,76% по итогам февраля.