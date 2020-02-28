МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Турецкий индекс BIST 100 в пятницу закрыл торги снижением на 4% после того, как утром рухнул на 10% на фоне геополитических рисков, курс лиры при этом замедлил темпы снижения к доллару, свидетельствуют данные торгов.

По итогам закрытия индекс акций крупнейших компаний Турции BIST 100 опустился на 4%, до 105993,65 пункта. По состоянию на 19.53 мск курс доллара растет к лире на 0,76%, до 6,2 доллара за лиру. Ранее в пятницу курс турецкой лиры к доллару достигал минимума с мая 2019 года — доллар подскочил до 6,25 турецкой лиры.

Фондовая биржа Турции обрушилась утром на 10% на фоне опасений, связанных с вовлечением ВС Турции в военный конфликт в сирийском Идлибе. Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. На этом фоне турецкая лира достигла минимума более чем за девять месяцев.

При этом в пятницу опасения немного ослабли, так как турецкий МИД сообщил, что на переговорах с РФ Турция настаивала на устойчивом перемирии и отводе сирийской армии за границы зоны деэскалации.