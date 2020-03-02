МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Акции "Детского мира", крупнейшего российского ритейлера детских товаров, подскакивали более чем на 6% на позитивной отчетности и заявлениях гендиректора по дивидендам, следует из данных Московской биржи. "Детский мир" в 2019 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 15%

К 10.23 мск акции "Детского мира" росли на 3,76% — до 116 рублей (в ходе торгов уже подскакивали на 6,4% — до 118,9 рубля). При этом индекс Мосбиржи рос на 1,76%.

Ранее в понедельник гендиректор ритейлера Владимир Чирахов заявил, что группа компаний "Детский мир" планирует направить 4,1 миллиарда рублей на годовые дивиденды-2019.

При этом ритейлер отчитался о росте чистой прибыли по МСФО в 2019 году на 14,9% — до 6,542 миллиарда рублей.