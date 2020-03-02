МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Курс рубля днем ослабил свои позиции: отечественная валюта продолжает удерживаться в плюсе в паре с долларом, но перешла к заметному снижению в паре с евро, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.57 мск понедельника снижался на 7 копеек — до 66,81 рубля, курс евро рос на 23 копейки, до 74,05 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 1,61% — до 50,47 доллара за баррель.

РУБЛЬ ВОЛАТИЛЕН

"Пиковые объемы торгов, которые наблюдались в пятницу, говорят о том, что рынок "перегрет". Остановка падения рынков связана с вербальными интервенциями ФРС и Банка Японии, заявившими о способности предоставить рынкам любую необходимую поддержку. Сейчас это сбило панику, но какие именно меры будут приняты и, главное, окажутся ли они действенными – покажет время", — говорит Олег Кочетков из МТС Банка.

В начале торгов российская валюта значительно укреплялась к доллару и евро на фоне ожиданий снижения центробанками процентных ставок и роста нефтяных фьючерсов более чем на 4%. На этом фоне доллар максимально снижался на 77,8 копейки, евро – на 57,5 копейки.

В понедельник рубль наряду с другими валютами развивающихся рынков корректировался вверх после паники и распродаж на прошлой неделе, отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Общее улучшение внешнего фона сопровождается заметным ростом котировок нефти, которые вернули себе позиции выше психологического уровня 50 долларов за баррель марки Brent и оказывают серьезную поддержку рублю", — указывает он.

Кроме того, аналитик замечает, что в конце прошлой недели существенное давление на рубль оказывало обострение геополитической ситуации в Сирии, однако сейчас инвесторы несколько успокоились по этому поводу, что выступает важным фактором поддержки отечественной валюты в понедельник.

Однако днем рубль несколько ослабил свои позиции: замедлил рост к американской валюте и перешел к снижению против евро, заметно укрепляющемуся на международном валютном рынке. К текущему моменту евро на форексе растет на 0,53% — до 1,1085 доллара.

"Укрепление евро к доллару обусловлено прежде всего общим усилением аппетита к риску: к середине дня доллар снижался к 5 из 6 основных мировых валют корзины по индексу DXY", — обращает внимание Кравченко.

Нефть после бурного роста на утренних торгах почти до 52 долларов отступила на 1-1,5 доллара от максимальной отметки.

"Фундаментально нефть толкает вверх то, что в США началось сокращение буровых вышек, а Саудовская Аравия предложила увеличить объем изымаемой квоты с 600 тысяч баррелей в сутки до 1 миллиона баррелей, причем с оговоркой, что это может быть сделано вне зависимости от позиции России", — отмечают аналитики "Фридом Финанс".

ПРОГНОЗЫ

Курс рубля к доллару в ближайшие дни может совершать высокоамплитудные движения в рамках 65,9-67 рублей, считает Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

Аналитики "Фридом Финанс" полагают, что рубль продолжит укрепляться по мере возврата нефти к более равновесным значениям. С их точки зрения, доллар может опуститься с текущего уровня до 65,5 рубля, евро – до 72,5 рубля. С другой стороны, если произойдет рост напряженности в Сирии и против рубля сыграют и другие внешние факторы, то доллар способен будет укрепиться до 68 рублей, а евро — до 75 рублей, прогнозируют они.

Кочетков из МТС Банка полагает, что в текущей ситуации вероятен волатильный "боковик", диапазон которого сложно прогнозировать.