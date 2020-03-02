События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 марта
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 3 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:00
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|2%
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|3:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (январь)
|-0,2%
|1%
|3:30
|AUD
|Австралия — Баланс счета текущих операций (4кв2019)
|7,9 млрд автрал. долл
|2,3 млрд автрал. долл
|6:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (март)
|0,75%
|0,8%
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB)
|-0,051%
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|11:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|90,2 тыс
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|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
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|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (февраль)
|48,4
|48,8
|13:00
|EUR
|Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|1,1%
|1,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|1,4%
|1,2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|-1%
|-1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (январь)
|7,4%
|7,4%
|22:50
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за февраль
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|RUB
|Ростелеком — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Ростелеком — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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https://1prime.ru/Financial_market/20200302/831010414.html