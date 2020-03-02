МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 3 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:00 AUD Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м) 2%

 

 
3:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (январь) -0,2% 1%
3:30 AUD Австралия — Баланс счета текущих операций (4кв2019) 7,9 млрд автрал. долл 2,3 млрд автрал. долл
6:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (март) 0,75% 0,8%
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB) -0,051%

 

 
11:00 EUR Испания — Изменение количества безработных 90,2 тыс

 

 
11:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса

 

 

 

 
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (февраль) 48,4 48,8
13:00 EUR Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 1,1% 1,1%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 1,4% 1,2%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) -1% -1%
13:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (январь) 7,4% 7,4%
22:50 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за февраль

 

 

 

 

 

 

 RUB Ростелеком — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Ростелеком — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 