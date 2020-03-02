МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций РФ изменился в понедельник умеренно и разнонаправленно по основным биржевым индексам.

В начале недели возросла волатильность после существенного падения по индексам на прошлой неделе. В течение дня отмечались широкие колебания, превышавшие 5%.

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов снизился на 0,69% — до 2765,77 пункта, индекс РТС — повысился на 0,29%, до 1303,47 пункта. Индексы в понедельник колебались, соответственно в коридоре 2714–2875 пунктов и 1275-1369 пунктов.

РЫНОК ПОПАЛ В ТУРБУЛЕНТНОСТЬ

Российский фондовый рынок в начале недели демонстрировал широкие колебания на фоне возросшей волатильности мировых торговых площадок.

Западные фондовые индексы после неуверенной утренней динамики к вечеру вышли в уверенный плюс. Индикаторы США росли на 1,9-2,1%, западноевропейские индексы росли на 0,1-1,2%. Инвесторы радостно подхватили идею смягчения ФРС США монетарной политики, так называемого "заливания" коронавируса деньгами.

После соответствующих заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла, резко возросла вероятность снижения основным финансовым регулятором базовой ставки. Уже в марте, по данным CME Group, аналитики единогласно ожидают снижение ставки сразу на 0,5 процентного пункта с текущего уровня в 1,5-1,75% годовых. По итогам апрельской встречи 72,9% аналитиков ожидают ставку еще на 0,25 процентного пункта ниже — на уровне в 0,75-1%, остальные — на отметке в 1-1,25%.

Рынок нефти вечером на таком фоне повышался на 4,2%, до 51,73 доллара за баррель сорта Brent.

В лидерах снижения в России в первый день недели оказались акции "Русала" (-3,1%), "Лукойла" (-2,6%), "Фосагро" (-2,6%), акции ММК (-2,5%), Сбербанка (-2,2%), НЛМК (-2,2%). Выросли в цене бумаги "Интер РАО" (+4,3%), "Распадской" (+3,8%), "Новатэка" (+3,3%), АФК "Система" (+3,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Настроения на мировых фондовых и сырьевых площадках в начале недели подавали некоторые признаки улучшения, однако волатильность оставалась крайне высокой, что делает любую попытку игры на отскок рискованной, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"На данный момент основной оптимизм сконцентрирован вокруг возможных скоординированных мер центральных банков по поддержке экономики, которые могут быть осуществлены впервые с финансового кризиса 2008 года. Как потенциальные действия ОПЕК+, так и финансовых регуляторов в текущих условиях, безусловно, лучше, чем их отсутствие, но основной сложностью остается неопределенность в отношении масштабов эпидемии. Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2700-2850 пунктов", — добавила она.

Во вторник может сохраниться высокая волатильность торгов, а индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах широкого диапазона 2745-2825 пунктов, оценил ситуацию Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".