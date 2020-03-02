Мировые цены на нефть растут более чем на 5% после обвала на 5-6% в пятницу
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent поднялась более чем на 5% вслед за WTI, восстанавливаясь после обвала на 5-6% в пятницу, трейдеры ожидают, что ОПЕК+ примет решение о дополнительном сокращении добычи нефти для стабилизации рынка, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.58 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,81% — до 52,06 доллара за баррель. Минутами ранее показатель рос более чем на 5%, до 52,2 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 5,18%, до 47,08 доллара за баррель.
https://1prime.ru/Financial_market/20200302/831011534.html