МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки Brent поднялась более чем на 5% вслед за WTI, восстанавливаясь после обвала на 5-6% в пятницу, трейдеры ожидают, что ОПЕК+ примет решение о дополнительном сокращении добычи нефти для стабилизации рынка, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.58 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,81% — до 52,06 доллара за баррель. Минутами ранее показатель рос более чем на 5%, до 52,2 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 5,18%, до 47,08 доллара за баррель.