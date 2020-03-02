МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 2,15%, до 5,92 доллара, "Новатэка" — выросла на 4,54%, до 149,8 доллара, "Лукойла" — снизилась на 1,76%, до 83,62 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,9%, до 5,98 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 3,79%, до 30,1 доллара.

Цена расписок "Норникеля" не изменилась и осталась на уровне предыдущего закрытия в 30,06 доллара. Бумаги "Северстали" подорожали на 0,58%, до 12,16 доллара, НЛМК — подешевели на 3,7%, до 18,32 доллара.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 3,3%, достигнув 1,31 доллара, Сбербанка — опустились на 1,32%, до 13,88 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 3,2%, до 21,2 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 7,54%, до 4,88 доллара, стоимость бумаг "Магнита" выросла на 0,69%, до 10,96 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 5,6%, до 2,45 доллара.