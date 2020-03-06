МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Московская биржа в феврале 2020 года сократила свое участие в АО "Товарная биржа "Евразийская Торговая Система" (ЕТС, Казахстан), продав 40,85% акций компании и, тем самым, уступив контроль над данной дочерней компанией, говорится в отчете Московской биржи по МСФО за 2019 год.

Ранее Московская биржа владела 60,8% в ЕТС.

"Дальнейшая продажа 15% акций ЕТС ожидается до конца 2024 года. Финансовый результат от этой продажи оценивается как несущественный для группы", — говорится в отчете.

Как пояснили в пресс-службе биржи, основной бизнес ЕТС в настоящее время — это организация аукционов в сегменте B2B. "Для нас это небольшое и неприоритетное направление", — отметили в компании.

Товарная биржа "Евразийская Торговая Система" была учреждена в декабре 2008 года, ЕТС ориентирована на проведение спотовых торгов биржевыми товарами.