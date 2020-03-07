ВАШИНГТОН, 7 мар — ПРАЙМ. Прошедшая рабочая неделя стала для рынка США одной из самых драматичных со времен кризиса 2008 года. Происходящее – новая реальность, с которой придется жить еще как минимум несколько недель, когда эпидемия либо пойдет на спад, либо будет найдено адекватное лечение нового коронавируса. Также в апреле появятся финансовые результаты первого квартала 2020 года и рынок сможет оценить все последствия, а не ориентироваться на слухи или сиюминутные новости, говорят эксперты, опрошенные РИА Новости.

К этому времени ситуация должна стабилизироваться, экономические последствия будут более или менее понятны, а мир выучит уроки, которые преподал ему коронавирус, уверены наблюдатели рынка.

НА БИРЖЕ КАЧКА

Конец рабочей недели в США был неутешителен для трейдеров. На закрытии Нью-йоркской фондовой биржи, по данным на 16.00 местного времени (0.00 мск субботы), индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 1,05%, до 25846,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,92% до 8571,234 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,95%, до 2934,79 пункта. И это был не самый плохой день на этой неделе. Биржи "качались" в разную сторону до 4,5%, чего не случалось в США уже более 10 лет, с кризиса 2008 года.

Трейдеры активно побежали в менее рисковые активы, опасаясь надвигающейся рецессии. Доказательство тому — в ходе торгов доходность десятилетних US Treasuries (на 20.26 мск пятницы) в очередной раз опускалась, на 20,5 базисных пунктов, или на 22,18% к уровню предыдущего закрытия в 0,925%, до 0,72%. Доходность тридцатилетних US Treasuries уменьшалась на 30 базисных пунктов, до 1,27%. При этом торги на 30-летние бонды американского правительства в течение сессии останавливались четыре раза из-за высокого спроса.

"Это новая реальность, с которой нам придется мириться как минимум еще несколько недель. Рынок паникует – такова основная линия его поведения. И эти качели продолжат раскачиваться", — комментирует эти результаты управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.

Директор Института глобальной политики в Вашингтоне Паоло фон Ширак согласился с этим и добавил, что "именно неопределенность – сейчас решающий фактор на рынке".

"Пока эпидемия из-за сезонности не пойдет на спад или не будет найдено лечение, мы так и будем жить в такой ситуации", — заявил эксперт агентству. Он отметил, что речь идет о глобальной проблеме. С одной стороны, из Китая приходят новости о том, что страна возвращается к нормальной жизни и предприятия открываются, с другой стороны, вирус все активнее распространяется по Европе и уже серьезно ударил по экономике Италии.

О том, что проблема глобальная и решать ее необходимо сообща, заявила в ходе пресс-конференции на этой неделе и глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. По ее словам, экономические показатели 2020 года будут ниже, чем в 2019 году. Логично, что такие новости рынок тоже воспринял без энтузиазма. И вновь пошел на спад.

НЕАДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ

Из-за рисков распространения коронавируса Федеральная резервная система (ФРС) США, стремясь стимулировать рынок, во вторник неожиданно для всех понизила ключевую процентную ставку, причем сразу до 1-1,25% с 1,5-1,75%. Биржи сначала отреагировали ростом, а далее перешли к резкому падению в 2,2-3%.

Здесь получилось, как в знаменитой цитате Виктора Черномырдина: "Хотели как лучше, а получилось как всегда". Ситуация напомнила трейдерам 2008 год, когда регулятор прибегал к таким же резким шагам, чтобы спасти экономику. "Это ярчайший пример той самой паники. Когда не знаем зачем, но нужно что-то делать. Очевидно, что на рынке нет кризиса ликвидности, и эта мера не была необходимой", — считает фон Ширак.

Следующее известие, в среду, — о выделении американской администрацией 8 миллиардов долларов на борьбу с последствиями коронавируса — опять вернуло рынок к росту, на 3,8-4,5%. Фон Ширак называет такое решение очень мудрым, оно показало готовность администрации бороться с эпидемией. Но и эти усилия не привели к долгосрочному эффекту. Появление вируса в штате Вашингтон днем позже и сразу шесть смертей в один день от коронавируса качнули биржу снова в "красную зону".

Что касается пятничного падения, то это уже результат других новостей – глобальных. Коронавирус фактически развалил соглашение ОПЕК+. Как стало известно, 6 марта страны этого альянса не смогли договориться об углублении сокращения нефтедобычи. Как заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам встречи всех стран ОПЕК+, альянс будет продолжать работать в рамках хартии сотрудничества, но с 1 апреля обязательств сокращения добычи ни у кого уже нет.

"Это пример полнейшей непредсказуемости. Рынок ждал, что соглашение будет пролонгировано. Именно эта новость подкосила его", — считает Шостак.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА

Эпидемия не будет бесконечной и мир, конечно же, сделает из произошедшего выводы, уверены собеседники РИА Новости. Оба эксперта сходятся во мнении, что жить в таком положении придется еще несколько недель или пару месяцев. Шостак считает, что рынок оттолкнется от дна и перейдет к росту в апреле, когда корпорации и правительство отчитаются об экономических итогах, а фон Ширак — что главным лейтмотивом все-таки будет либо спад эпидемии из-за сезонности, либо найдется адекватное лечение вирусу.

Советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудло в интервью Bloomberg News накануне тоже заявил, что "экономические проблемы будут временными и краткими. Вирус не будет продолжаться вечно".

Фон Ширак полагает, что то, как администрация президента США Дональда Трампа справится с эпидемией, будет иметь решающее значение в ходе президентской кампании в этом году. "Вопрос переходит в политическую плоскость. Оппонент Трампа попытается поставить вопрос адекватности реагирования его кабинета на кризис", — уверен он. Но добавляет, что пока "у администрации в этом смысле очень сильные позиции".

Другой результат эпидемии коронавируса — это глобальные уроки, которые весь мир должен усвоить, продолжает он. А именно, нельзя допустить, чтобы информация о новых заболеваниях скрывалась или умалчивалась. "То, что китайские чиновники пытались умолчать о новой болезни, и привело к тому, что было потеряно драгоценное время и мир вынужден бороться с такими плачевными последствиями. Полностью избежать таких угроз нельзя, но уменьшить их влияние открытостью и транспарентностью нам под силу", — считает он.

"Именно быстро обновляемая информация из любой точки земного шара о коронавирусе помогает сейчас участникам рынка. Урок, который мы все должны усвоить, что данные о новых заболеваниях должны быть открытыми. Возможно появление нового механизма под эгидой ВОЗ, которая будет главным держателем такой информации", — заключает Шостак.