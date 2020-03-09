Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи на 06/03/2020
НаименованиеПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Объем, тыс. руб.
Газпром188.140188.970187.00024.143
Роснефть390.400402.150392.2006.711
Мосэнерго2.2002226.0002226.0000.022
Лукойл5595.5005598.0005592.00012751615.245
Сургнфгз35105.00035885.00035.09010.733
Сургнфгз п33795.00034.79033.5003.118
ГМКННик21760.00021772.00021762.00016861576.204
Полюс Золото8885.0008892.5008885.0002437658.463
Сбербанк217.950224.890218.66018.25
Сбербанк п208.370214.970209.0008.093
ВТБ0.0410.0420.0401.819