Результаты торгов акциями в секторе основных торгов Московской биржи за предыдущий торговый день, 06/03/2020
|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|188.140
|188.970
|187.000
|24.143
|Роснефть
|390.400
|402.150
|392.200
|6.711
|Мосэнерго
|2.200
|2226.000
|2226.000
|0.022
|Лукойл
|5595.500
|5598.000
|5592.000
|12751615.245
|Сургнфгз
|35105.000
|35885.000
|35.090
|10.733
|Сургнфгз п
|33795.000
|34.790
|33.500
|3.118
|ГМКННик
|21760.000
|21772.000
|21762.000
|16861576.204
|Полюс Золото
|8885.000
|8892.500
|8885.000
|2437658.463
|Сбербанк
|217.950
|224.890
|218.660
|18.25
|Сбербанк п
|208.370
|214.970
|209.000
|8.093
|ВТБ
|0.041
|0.042
|0.040
|1.819
https://1prime.ru/Financial_market/20200309/831039951.html