МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Рубль продолжает падение к доллару и евро на международных торгах в понедельник на фоне обвала нефтяных котировок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.47 мск курс доллара к рублю растет до 74,26 рубля за доллар с уровня предыдущего закрытия в 68,9 рубля. Курс евро к рублю поднимается до 85,11 рубля за евро с уровня предыдущего закрытия в 80,3 рубля.

Нефтяные котировки обвалились более чем на 30% на фоне новостей о том, что пятницу по итогам заседания ОПЕК+ участники не смогли договориться о новых договорённостях — изменения их параметров либо продления срока действия. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса.

Основными для курса рубля являются торги на Московской бирже, там проходят основные объемы сделок и именно на них ориентируется ЦБ РФ при определении официальных курсов валют. Однако в этот понедельник на Мосбирже выходной, и торги начнутся только в 10.00 мск 10 марта. До этого единственным ориентиром по текущему курсу рубля выступает международный межбанковский валютный рынок Forex, хотя его котировки и менее релевантны в силу небольших объемов сделок. После открытия торгов в России участники Forex начнут использовать котировки с Мосбиржи.

На Мосбирже доллар понимался выше 70 рублей в последний раз в сентябре 2018 года, но ненадолго и только до 70,59 рубля. Поводом тогда стали санкции США по так называемому "делу Скрипаля". Евро дороже 80 рублей был в том же "санкционном" году: в сентябре доходил до 81,89 рубля, а после небольшой передышки подскакивал в декабре до 80,20 рубля.

Исторический минимум по курсу рубля был в январе 2016 года. К тому моменту на фоне бума сланцевой нефти в США котировки "черного золота" практически неуклонно падали в течение полутора лет, с уровня около 110 долларов за баррель марки Brent до 27 долларов как раз в январе 2016 года. Доллар в том месяце достигал 85,75 рубля, евро — 93,60 рубля.