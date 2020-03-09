МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Спад на итальянской фондовой бирже ускорился и превысил 11% вслед за распродажами на других ключевых европейских рынках, к которым в Италии добавляется карантин из-за распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.54 мск итальянский FTSE MIB падал на 11,15% — до 18480,62 пункта. При этом на самом открытии торгов падение индекса составляло немногим более 2%.

Фондовые рынки Великобритании, Германии и Франции теряют 6-7% после падения, достигавшего 9% в первые минуты торгов. К опасениям по коронавирусу добавился обвал нефтяных цен после распада альянса ОПЕК+ и снятия ограничений по добыче. Саудовская Аравия, по данным СМИ, уже заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.

В Италии к этому добавляются очень неприятные цифры по заболевшим коронавирусом и жесткие меры властей в связи с этим.

В ночь на воскресенье премьер Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который затрагивает область Ломбардия, а также 14 провинций в областях Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт и Венето. Въезд и выезд, также перемещения внутри новой зоны разрешены только при необходимости, как то по работе или по состоянию здоровья. Ограничения коснулись свыше 16 миллионов граждан. Власти южных регионов ввели 14-дневный карантин для всех, кто приехал из обозначенной правительством зоны. Несмотря на ограничительные меры, железнодорожное сообщение между затронутыми регионами и остальной территорией Италии работает в полном объеме в обе стороны.