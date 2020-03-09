МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Курс рубля на рынке Forex продолжает опускаться к доллару и евро в понедельник днем на фоне обвала нефтяных котировок, однако отыграл часть падения вслед за нефтью, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.20 мск курс доллара на рынке Forex составлял 74,05 рубля, евро — 84,27 рубля.

Нефтяные котировки ночью обвалились более чем на 30% на фоне новостей, что сделка ОПЕК+ по сути распадается и ее участники с 1 апреля никак не ограничены в наращивании добычи. Это стало известно в пятницу, а в выходные СМИ сообщили, что Саудовская Аравия уже заявила о намерении увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. К текущему моменту падение котировок основных марок — Brent и WTI — замедлилось до примерно 20%.

Основными для курса рубля являются торги на Московской бирже, там проходят основные объемы сделок и именно на них ориентируется ЦБ РФ при определении официальных курсов валют. Однако в этот понедельник на Мосбирже выходной, и торги начнутся только в 10.00 мск 10 марта. До этого единственным ориентиром по текущему курсу рубля выступает международный межбанковский валютный рынок Forex, хотя его котировки и менее релевантны в силу небольших объемов сделок. После открытия торгов в России участники Forex начнут использовать котировки с Мосбиржи.

На Мосбирже доллар понимался выше 70 рублей в последний раз в сентябре 2018 года, но ненадолго и только до 70,59 рубля. Поводом тогда стали санкции США по так называемому "делу Скрипаля". Евро дороже 80 рублей был в том же "санкционном" году: в сентябре доходил до 81,89 рубля, а после небольшой передышки подскакивал в декабре до 80,20 рубля.

Исторический минимум по курсу рубля был в январе 2016 года. К тому моменту на фоне бума сланцевой нефти в США котировки "черного золота" практически неуклонно падали в течение полутора лет, с уровня около 110 долларов за баррель марки Brent до 27 долларов как раз в январе 2016 года. Доллар в том месяце достигал 85,75 рубля, евро — 93,60 рубля.