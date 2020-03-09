МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Курс доллара продолжает снижаться к мировым валютам в понедельник на фоне резкого снижения доходности гособлигаций США, которая оказалась под давлением, в частности, из-за падения цен на нефть вкупе с рисками коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.56 мск курс доллара к иене снижается до 102,55 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,3 иены, курс евро растёт до 1,1396 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1285 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,71%, до 95,27 пункта.

Давление на курс доллара оказывает рекордное падение доходности гособлигаций США. По состоянию на 12.10 мск доходность десятилетних US Treasuries опускается на 21,4 базисных пункта, или на 30,25% к уровню предыдущего закрытия в 0,707%, до 0,493%. Доходность тридцатилетних US Treasuries уменьшается на 32,6 базисных пунктов, до 0,889%.

Инвесторы обратили внимание на обвал нефтяных котировок более чем на 30% после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.

"Масштабы этих шагов отражают то, что валютные рынки начинают рассматривать тот факт, что центральные банки не смогут вытащить нас из этого и мы не знаем, каким будет этот шок", — приводит агентство Рейтер комментарий этих намерений от глобального стратега ADM Investor Services International Марка Оствальда (Marc Ostwald).

Кроме того, коронавирус продолжает распространяться по всему миру и число заболевших уже превысило 100 тысяч человек. "Вы просто не знаете, в каком направлении будут развиваться события, очень сложно сейчас что-то оценить", — приводит агентство Блумберг мнение главного экономиста BIS Oxford Economics Сары Хантер (Sarah Hunter), которая также отметила, что неопределенность сказывается на рынке в виде его волатильности.