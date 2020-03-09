9 марта — Dow Jones. Цены на нефть сегодня обвалились более чем на 25%, доходность 10-летних американских гособлигаций опустилась ниже 0,4%, фондовые рынки падают, а курсы валют колеблются. Перспектива переизбытка энергоносителей усугубила переполох на рынках по всему миру. Рубль продолжает снижаться на Forex: доллар - 74,86 рубля, евро - 85,48 рубля

Саудовская Аравия на выходных решила снизить большую часть цен на свою нефть и нарастить ее добычу, несмотря на угрозу сохранения низкого спроса из-за эпидемии нового коронавируса. Такой шаг может усилить противоречия королевства с Россией.

"Сегодня опасения сосредоточены вокруг мировой рецессии", – указал Томас Хейз, председатель Great Hill Capital. По его словам, снижение цен на нефть повышает вероятность того, что некоторые компании не выполнят обязательства по своим долгам.

"Если Россия в скором времени не вернется за стол переговоров, риски дефолта и расширение кредитных спредов, по мнению инвесторов, могут привести к ужесточению условий кредитования и даже рецессии", – пояснил Хейз.

Фьючерсы на S&P 500 достигли 5%-ного лимита падения. Таким образом, торги были ограничены впервые с 2016 года, вскоре после победы Трампа на президентских выборах. Фьючерсы e-Mini на S&P 500 к середине азиатской сессии понизились на 4,9% до 2819 пунктов, что примерно на 16,8% ниже последнего максимума, установленного 19 февраля.

Цены на правительственные облигации, достигшие беспрецедентных высот, продолжают повышаться. Доходность 10-летних американских бондов рухнула до 0,387%.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 потерял 2,8%, CAC-40 опустился на 2,7%.

Итальянский FTSE MIB просел на 11% после того, как правительство страны для борьбы с коронавирусом ввело ограничения на въезд и выезд из некоторых северных регионов, которые затронули примерно 17 млн человек.

Акции Eni потеряли 21%, также из-за падения цен на нефть. Бумаги Fiat Chrysler понизились примерно на 16%.

"Решение закрыть целые области для сдерживания вируса усугубит неблагоприятное настроение и ситуацию в экономике", – считают в Citi.

Британский FTSE 100 обвалился на 8,6%, или 556 пунктов, до 5903,15 пункта, достигнув минимума с середины 2016 года. Падение цен на нефть давит на акции нефтяных гигантов. Горнодобывающий сектор также резко снижается на фоне падения цен на базовые металлы.

Акции BP подешевели на 20% до 317,8 пенса, бумаги Royal Dutch Shell – на 22% до 1250,2 пенса.

Бумаги Anglo American просели на 14,3%, акции Glencore – на 13,1%.

Туристический сектор по-прежнему испытывает трудности: бумаги TUI подешевели на 13,5%.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе австралийский S&P/ASX 200 снизился на 7,3%, зафиксировав сильнейшее падение с октября 2008 года. Австралийский доллар, чувствительный к изменению спроса на сырье, потерял к американскому доллару более 1% до 0,6535.

Японский Nikkei 225 потерял 5,1% – это его сильнейшее снижение с 2016 года. Пара доллар/иена упала ниже 103, и иена достигла максимумов с 2016 года.

Ведущие индексы Гонконга и Шанхая потеряли более 4% и 2% соответственно. В последние недели биржи Шанхая и Шэньчжэня были относительно устойчивы.

Saudi Arabian Oil Co. в воскресенье заявила, что снизит большинство цен на нефть для своих клиентов и готовится к увеличению добычи. Баррель нефти марки Brent на момент написания обзора подешевел примерно на 27% до 33 долларов, цены на нефть WTI снизились аналогично.

Саудовской Аравии в пятницу на заседании ОПЕК и ее союзников не удалось убедить Россию присоединиться к договоренности о дальнейшем сокращении добычи. Неудачные переговоры говорят о том, что четырехлетнее сотрудничество ОПЕК и 10 ее союзников во главе с Россией дало сбой.

"Провал переговоров между Россией и ОПЕК подорвало уверенность инвесторов", – указывает Элвин Нган, аналитик Zhongtai International Holdings в Гонконге, добавляя, что настроение уже было хрупким, учитывая неопределенность в связи с коронавирусом.

В Австралии акции крупных нефтегазовых фирм подешевели на двузначный процент из-за опасений насчет затяжного периода низких цен на сырую нефть. Бумаги Woodside Petroleum Ltd. подешевели на 18%, акции горнорудного гиганта BHP Group Ltd. – на 14%.

ASX 200 закрылся на 19,6% ниже рекордного максимума, установленного 20 февраля. Индекс подошел к территории медвежьего рынка. Nikkei 225 упал с последнего максимума закрытия более чем на 18%.

— Авторы David Winning, david.winning@wsj.com, Xie Yu, Yu.Xie@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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