МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Курс рубля на рынке Forex продолжает опускаться к доллару и евро в понедельник днем на фоне обвала нефтяных котировок, однако отыграл часть падения вслед за нефтью, свидетельствуют данные торгов. Падение цен на нефть сотрясает мировые финансовые рынки

По состоянию на 14.11 мск курс доллара на рынке Forex составлял 74,86 рубля, евро — 85,44 рубля. При этом в ходе торгов евро доходил до 86,09 рубля, доллар — до 75,67 рубля.

Нефтяные котировки ночью обвалились более чем на 30% на фоне новостей, что сделка ОПЕК+ по сути распадается и ее участники с 1 апреля никак не ограничены в наращивании добычи. Это стало известно в пятницу, а в выходные СМИ сообщили, что Саудовская Аравия уже заявила о намерении увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. К текущему моменту падение котировок основных марок — Brent и WTI — замедлилось до примерно 22%.

Основными для курса рубля являются торги на Московской бирже, там проходят основные объемы сделок и именно на них ориентируется ЦБ РФ при определении официальных курсов валют. Однако в этот понедельник на Мосбирже выходной, и торги начнутся только в 10.00 мск 10 марта. До этого единственным ориентиром по текущему курсу рубля выступает международный межбанковский валютный рынок Forex, хотя его котировки и менее релевантны в силу небольших объемов сделок. После открытия торгов в России участники Forex начнут использовать котировки с Мосбиржи.