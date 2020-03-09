МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Курс рубля на рынке Forex продолжает опускаться к доллару и евро в понедельник днем на фоне обвала нефтяных котировок, однако отыграл часть падения вслед за нефтью, свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже. 1 марта 2018

Падение цен на нефть сотрясает мировые финансовые рынки

По состоянию на 14.11 мск курс доллара на рынке Forex составлял 74,86 рубля, евро — 85,44 рубля. При этом в ходе торгов евро доходил до 86,09 рубля, доллар — до 75,67 рубля.

Нефтяные котировки ночью обвалились более чем на 30% на фоне новостей, что сделка ОПЕК+ по сути распадается и ее участники с 1 апреля никак не ограничены в наращивании добычи. Это стало известно в пятницу, а в выходные СМИ сообщили, что Саудовская Аравия уже заявила о намерении увеличить добычу и снизить свои цены на нефть. К текущему моменту падение котировок основных марок — Brent и WTI — замедлилось до примерно 22%.

Основными для курса рубля являются торги на Московской бирже, там проходят основные объемы сделок и именно на них ориентируется ЦБ РФ при определении официальных курсов валют. Однако в этот понедельник на Мосбирже выходной, и торги начнутся только в 10.00 мск 10 марта. До этого единственным ориентиром по текущему курсу рубля выступает международный межбанковский валютный рынок Forex, хотя его котировки и менее релевантны в силу небольших объемов сделок. После открытия торгов в России участники Forex начнут использовать котировки с Мосбиржи.