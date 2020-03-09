ВАШИНГТОН, 9 мар /ПРАЙМ/. Индексы США на закрытии биржи в понедельник остались в "красной зоне" с падением в диапазоне 6,3-6,9% на фоне общемирового обрушения бирж, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.01 местного времени (23.01 мск), на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 6,91%, до 24076,58 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 6,86%, до 7987,418 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 6,34%, до 2783,97 пункта.