МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 10 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (февраль) 0% -0,4% (факт)
3:30 AUD Автсралия — Индекс делового доверия NAB (февраль) -1 -4 (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 1,4% 0,8% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 5,4% 5,2% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (февраль) 0,1% -0,4% (факт)
9:30 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2019) 0,2% 0,4% (факт)
13:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (4кв2019) 0,1% 0,1%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (4кв2019) 0,9% 0,9%
20:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве

 

 

 

 
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 1,69 млн

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ЛУКОЙЛ — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB АК АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Русагро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Русагро — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа Черкизово — операционные результаты за февраль 2020

 

 

 

 

 

 

 RUB Детский мир — СД (досрочное прекращение полномочий гендиректора и назаначение нового)

 

 

 

 

 

 

 RUB КАМАЗ — СД (предложения акционеров в повестку ГОСА)

 

 

 

 

 

 

 RUB Акрон — закрытие реестра для участия в ВОСА (03.04.2020, в заочной форме, див-ды из нераспределенной прибыли прошлых лет) 130 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 135 (фин) — див-д 2018

 

 