События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 марта
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 10 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (февраль)
|0%
|-0,4% (факт)
|3:30
|AUD
|Автсралия — Индекс делового доверия NAB (февраль)
|-1
|-4 (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|1,4%
|0,8% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|5,4%
|5,2% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (февраль)
|0,1%
|-0,4% (факт)
|9:30
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2019)
|0,2%
|0,4% (факт)
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (4кв2019)
|0,1%
|0,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (4кв2019)
|0,9%
|0,9%
|20:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
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|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|1,69 млн
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|ЛУКОЙЛ — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|RUB
|АК АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|RUB
|Русагро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Русагро — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за февраль 2020
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|RUB
|Детский мир — СД (досрочное прекращение полномочий гендиректора и назаначение нового)
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|RUB
|КАМАЗ — СД (предложения акционеров в повестку ГОСА)
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|RUB
|Акрон — закрытие реестра для участия в ВОСА (03.04.2020, в заочной форме, див-ды из нераспределенной прибыли прошлых лет)
|130 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 135 (фин) — див-д 2018
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https://1prime.ru/Financial_market/20200310/831045723.html