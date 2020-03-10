МОСКВА, 10 мар — Dow Jones. Значительная часть секторов рынка акций США в понедельник вошла на территорию "медвежьего" рынка, показав как минимум 20%-ное снижение от недавних максимумов. Ранее аналогичная судьба постигла ведущие европейские индексы. Техкомитет ОПЕК+ планируется 18 марта, возможно участие России

После резкой волны продаж понедельника финансовый и промышленный секторы, а также секторы материалов и информационных технологий в S&P 500 завершили день на территории медвежьего рынка. При этом они показали падение на 27%, 23%, 21% и 20% соответственно от своих недавних максимумов последних месяцев. Нефтегазовый сектор индекса ушел на территорию медвежьего рынка еще в январе на фоне резкого падения цен на нефть.

Сам S&P 500 снизился примерно на 19% от своего максимума, достигнутого 19 февраля, и еще имеет небольшое пространство для маневра. В понедельник нынешнему бычьему рынку исполнилось 11 лет: в ходе финансового кризиса акции достигли дна 9 марта 2009 года, после чего стабильно росли большую часть времени.

Нефтегазовый сектор S&P 500 накануне упал до самых низких уровней более чем за 15 лет на фоне противостояния двух нефтяных гигантов – Саудовской Аравии и России, – угрожающего наводнить рынок избыточной нефтью. Этот сектор в понедельник упал на 20% – наиболее сильно за всю историю. С начала этого года он подешевел на 44%, в то время как сам ключевой индекс за это же время снизился на 16%. Бумаги компаний РФ, кроме ВТБ и "Ленты", открыли торги в Лондоне ростом до 14%

Акции мировых и американских банков вчера резко упали после того, как обвал цен на нефть спровоцировал страхи насчет возникновения возможных проблем у финансовых организаций, которые и без того уже страдают от падающих процентных ставок.

Акции Bank of America Corp. упали на 15%, JPMorgan Chase & Co. – на 14%. Индекс KBW Nasdaq Bank потерял 14% в понедельник и более 36% с тех пор, как две недели назад рынки впервые начали падать на фоне страхов из-за эпидемии коронавируса.

Наиболее устойчивыми в составе S&P 500 оказались сектор товаров повседневного спроса, упавший на 9,2% от своего февральского максимума, и коммунальный сектор, упавший на 11%.

Ряд европейских фондовых индексов в понедельник также ушел на медвежью территорию, включая французский CAC-40, немецкий DAX и британский FTSE 100. Общеевропейский Stoxx Europe 600 последовал за ними. Вчера он оказался на 22% ниже своего исторического максимума по закрытию, достигнутого менее трех недель назад, 19 февраля.

Американский индекс Russell 2000 также ушел на территорию медвежьего рынка, показав, что более мелкие бизнесы США ощущают на себе панику вокруг коронавируса сильнее, чем компании с крупной капитализацией из S&P 500. Индекс компаний с малой капитализацией закрылся на 23% ниже своего январского пика. В отличие от S&P 500, который последний раз был на территории медвежьего рынка во время глобального финансового кризиса более 10 лет назад, Russell 2000 посещал эту территорию во время волны продаж в конце 2018 года.

Dow Jones Transportation Average ушел на территорию медвежьего рынка еще на прошлой неделе. Индекс, состоящий из акций 20 транспортных компаний, который иногда считается опережающим индикатором ралли и распродаж на рынке акций, упал на 28% от своего январского максимума.

— Автор Alexander Osipovich, alexander.osipovich@dowjones.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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