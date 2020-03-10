МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" подскакивали более чем на 9% на фоне взлетевшего курса доллара против рубля, отмечают аналитики.

К 12.29 мск префы нефтекомпании росли на 7,2%, причем ранее во вторник они подскакивали на 9,6%, до 37,3 рубля. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дешевеют на 7,7%, индекс Мосбиржи — падает на 6,9%.

"Префы" "Сургутнефтегаза" всегда закономерно позитивно реагируют на рост курса доллара к рублю, поскольку на счетах компании накоплено более 40 миллиардов валютных активов, и акционеры могут рассчитывать на очень хорошие дивиденды по этим бумагам, отмечает финансовый аналитик Евгений Волков.