МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций отступил от минимумов дня на фоне отскока нефтяных цен после провала в понедельник, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

В начале торгов основные российские индексы попытались догнать упавший в понедельник мировой фондовый рынок и рынок нефти. В результате индекс Мосбиржи обвалился на 10,5%, до 2435,62 пункта – минимума с января 2019 года, РТС – на 16,1%, до 1055,31 пункта – минимума с декабря 2018 года.

Индекс Мосбиржи к 15.57 мск снижался на 4,53% — до 2596,23 пункта, индекс РТС – на 9,09%, до 1143,58 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 2,89 рубля – до 71,46 рубля рубля, курс евро — на 3,8 рубля, до 81,31 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 9,55% — до 37,64 доллара за баррель.

"В начале дня отечественный рынок провалился, как и ожидалось. Ценовая война на рынке нефти непосредственно касается отечественных компаний, поэтому просадка бумаг "Лукойла", "Роснефти", "Татнефти" более чем на 13% вполне объяснима. Однако уже к середине дня начали проявляться и позитивные истории", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Большая часть бумаг находится в значительном минусе: в лидерах падения – акции "Роснефти" (12,47%), "Лукойла" (11,13%), бумаги "Татнефти" (обыкновенные акции теряют 10,74%, префы – 10,37%), акции "Магнита" (10,09%), ФСК "ЕЭС" (-8,73%), а также депозитарные расписки "Эн+ Групп" (-7,76%), акции ТМК (-7,33%), "Ленты" (-7,22%), акции "Мосэнерго" и бумаги "Мечела" (префы снижаются на 3,33%, обыкновенные акции – на 8,02%).

В "красной зоне" также бумаги банковского сектора: акции ВТБ снижаются на 6,45%, привилегированные акции Сбербанка — на 6,63%, его обыкновенные акции – на 7,09%, префы банка "Возрождение" — на 12,01%, акции банка "Санкт-Петербург" (-2,66%).

Впрочем, во вторник на российском рынке есть и растущие акции.

Префы "Сургутнефтегаза" поднимаются на 9,49% — до 37,27 рубля на фоне снижения рубля.

Поднимаются бумаги золотодобытчиков: акции "Полюса" растут на 6,69%, Polymetal – на 6,73%.

В лидерах роста также акции "Акрона" (6,75%), "Фосагро" (5,03%), "Северстали" (-3,59%), ПИКа (-2,16%), "Норникеля" (2,04%), а также акции "Детского мира" (1,33%), АФК "Система" (-7,16%), ПИКа (-6,62%) и акции НЛМК (1,02%).

"Бумаги "Норникеля" получали поддержку от повышения цен на никель, платину и палладий и, наряду с бумагами "Полюса" и "Полиметалла", обновили исторический максимум. Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" резко выросли, так как для компании и, следовательно, для ее акционеров традиционно благоприятно ослабление рубля против доллара", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ПРОГНОЗЫ

"Индекс Мосбиржи глубоко уходил в зону "медвежьего" рынка. Однако закрытие выше линии 2581 пункт по итогам дня спасёт индекс от столь сильного сигнала на дальнейшую продажу. Если же вечерний отрезок торгов вновь будет негативным, то падение продолжится", — считает Кочетков из "Открытие Брокер".

Выйти в плюс во вторник индексам Мосбиржи и РТС вряд ли удастся, но в среду в случае сохранения благоприятных настроений за рубежом возможен некоторый отскок наверх, полагает Кожухова из "Велес Капитала".