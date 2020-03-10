МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть замедлили темпы роста после скачка на 10% ранее в течение торгового дня, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.12 мск майский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 6,46%, до 36,58 доллара за баррель, апрельский фьючерс марки WTI — на 6,91%, до 33,28 доллара за баррель.

Цены на нефть частично восстанавливаются после падения более чем на 30% на предыдущей торговой сессии. Снижение цен на нефть было вызвано сообщениями о том, что с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах – участниках ОПЕК+.

При этом сегодня Саудовская Аравия подтвердила свое намерение увеличить долю на нефтяном рынке. Глава Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что в апреле саудовская госкомпания резко увеличит поставки нефти. По его словам, их объем, включая внутренние поставки, составит 12,3 миллиона баррелей в сутки.

Оптимизм инвесторов также поддерживает сообщение американского президента Дональда Трампа о том, что США готовы принять серьезные экономические меры для стимуляции экономики страны, пострадавшей от коронавируса.