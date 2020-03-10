МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал, несмотря на отскок на внешних площадках и рост стоимости нефти марки Brent, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

В начале торгов основные российские индексы обвалились вслед обрушившимися в понедельник мировыми фондовыми площадками и рынком нефти. Индекс Мосбиржи падал на 10,5%, до 2435,62 пункта – минимума с января 2019 года, РТС – на 16,1%, до 1055,31 пункта – минимума с декабря 2018 года.

Днем индексы Мосбиржи сократил на теть свои потери, индекс РТС – чуть меньше чем на половину. Однако с началом торгов на американском рынке ситуация на российском вернулась почти к утренней.

Таким образом, индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 8,11% — до 2498,94 пункта, индекс РТС – на 13,02%, до 1094,19 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.22 мск рос на 3,28 рубля – до 71,85 рубля, курс евро — на 3,92 рубля, до 81,43 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 6,81% — до 36,7 доллара за баррель.

При этом европейские индексы торгуются разнонаправленно в пределах 1%, американские биржевые площадки растут до 1,4%.

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов находились в глубоком минусе, хотя и предпринимали попытки отступить от минимумов", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ОБВАЛ РЫНКА

Большая часть бумаг закрылась в значительном минусе: в лидерах падения – акции "Роснефти" (-16,91%), "Лукойла" (-18,65%), "Газпром нефти" (-13,61%), бумаги "Татнефти" (обыкновенные акции потеряли 18,94%, префы – 19,51%), обыкновенные акции "Сургунефтегаза" (-13,58%).

При этом префы "Сургутнефтегаза" выросли на 11,4% — до 37,92 рубля на фоне снижения рубля.

Также упали бумаги "Мечела" (префы – на 8,13%, обыкновенные акции – на 12,03%), акции "Магнита" (10,54%).

В "красной зоне" закрылись также бумаги банковского сектора: акции ВТБ упали на 9,15%, привилегированные акции Сбербанка — на 8,01%, его обыкновенные акции – на 8,54%, префы банка "Возрождение" — на 12,76%.

Впрочем, во вторник на российском рынке остались и растущие акции.

Выросли бумаги золотодобытчиков: акции "Полюса" поднялись на 5,59%, Polymetal – на 6,3%.

Также в лидерах роста – акции "Акрона" (5,49%), "Фосагро" (3,53%), "Северстали" (2,52%), акции "Мостотреста" (0,92%) и ПИКа (0,55%).

ПРОГНОЗЫ

С технической точки зрения индекс Мосбиржи при сохранении пессимистичных настроений может стремиться к 2150 пунктам, а РТС — упасть ниже 1000 пунктов, считает Кожухова из "Велес Капитала".

С ее точки зрения, индекс Мосбиржи в среду будет находиться в диапазоне 2350-2620 пунктов.

По мнению Александра Бахтина из "БКС Премьр", в среду российский рынок акций продолжит быть волатильным, оставаясь в плену у "вирусных" страхов и коллизий нефтяного рынка.

"Участники торгов будут следить за сигналами со стороны монетарных регуляторов и новостным фоном рынка "черного золота". В среду будут опубликованы изменения запасов сырой нефти в США за неделю от Минэнерго, большой блок данных по Великобритании, информация об инфляции в США в феврале", — отмечает он.

По его оценкам, в среду индекс Мосбиржи может формироваться в пределах широкого диапазона 2500-2600 пунктов.