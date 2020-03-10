МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Ситуация на мировых фондовых площадках во вторник понемногу возвращается к норме после "черного понедельника", когда индексы и акции компаний снижались двузначными значениями: цена на нефть "пробивала дно", а золото попыталось подскочить на новый максимум. Эксперты и участники рынка объяснили РИА Новости, почему не стоит ожидать рекордно высоких цен на золото и что будет дальше.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах — участницах прежнего альянса. А в выходные появились сообщения, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и дать скидки на свою нефть. Эти новости вызвали обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30% — к 30 долларам за баррель, золото ненадолго поднималось к 1,7 тысячи долларов за унцию.

"Золото отреагировало на ситуацию финансовых рынков годовым максимумом в 1,7 тысячи долларов, но уже сегодня ажиотаж спал и рынок более-менее спокоен. В настоящее время золото торгуется около 1,66 тысячи долларов за унцию", — сказал начальник отдела операций с драгоценными металлами УБРиР Евгений Афанасьев.

По его словам, маловероятно, что золото в ближайшее время возьмет исторический пик — для этого его цена должна подняться выше 1,9 тысячи долларов. Эксперт полагает, что вероятность приближения золота к отметке в 1,8 тысячи долларов за унцию существует. "В целом, можно заключить, что катастрофы на мировых рынках не будет, но и спокойными ближайшие несколько месяцев назвать тоже нельзя. Апокалипсиса мы не ожидаем. Чем больше времени пройдет, тем спокойнее рынки будут реагировать на поступающую информацию ", — резюмировал Афанасьев.

Сергей Янчуков, основатель и владелец ГК "Мангазея", которая добывает золото в Забайкальском крае, уверен, что выбор инвесторами золота в качестве приоритета скорее позитивен для компании. "Во-первых, это поддержка спроса и роста цены металла. Во-вторых, золото торгуется во всех регионах по мировым ценам, что позволит сохранить инвестиционную динамику в регионы добычи", — считает он.

По его словам, подобные скачки для трейдеров — это призыв к сохранению сбережений в надежных и стабильных активах. Уже не первый кризис подобным активом-убежищем является золото. Кризис 2014 года показал на общем фоне снижения курса нацвалюты стабильность сбережений в драгоценных металлах. Сегодня же цены на золото достигли своего максимума с 2013 года.