МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов, стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,28%, до 4,59 доллара, "Новатэка" — на 15,96%, до 129,3 доллара, "Лукойла" — на 2,73%, до 64,7 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 4,97%, до 4,78 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 3,71%, до 22,05 доллара.

Цена расписок "Норникеля" выросла на 3,25%, до 29,83 доллара. Бумаги "Северстали" подорожали на 5,21%, до 11,51 доллара, НЛМК — подорожали на 10,05%, до 16,43 доллара.

Бумаги ВТБ потеряли в цене 1,72%, достигнув 1,03 доллара, Сбербанка — выросли на 3,68%, до 11 долларов. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 10,09%, до 15,5 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 1,42%, до 3,7 доллара, стоимость бумаг "Магнита" опустилась на 3,3%, до 8,07 доллара, "Ленты" — на 4,09%, до 2,22 доллара.