Добавлен комментарий главы Корпорации развития Калининградской области (третьим абзацем).

МОСКВА, 10 мар /ПРАЙМ/. "Яндекс" зарегистрировал Фонд общественных интересов в калининградском офшоре на острове Октябрьский, сообщили РИА Новости в компании.

"Подтверждаем регистрацию фонда", — сказали в интернет-компании.

Фонд общественных интересов "Яндекса" стал 23-м резидентом калининградского офшора, отметил глава Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев в сообщении на своей странице в Instagram. Он напомнил, что в конце прошлого года был принят закон, предусматривающий возможность редомициляции (смены юрисдикции) и создания на территории специальных административных районов таких некоммерческих организаций как международные фонды.

"Яндекс" в ноябре сообщил, что создает в структуре управления Фонд общественных интересов (Public Interests Foundation), которому от Сбербанка будет передана "золотая акция" интернет-компании. Фонд будет выдвигать двух из 12 членов в совет директоров "Яндекса" и будет участвовать в принятии решений о согласовании ряда вопросов, имея по ним право вето: консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, передачи существенной интеллектуальной собственности, изменений в регламенте защиты необезличенных "больших данных" (big data) российских пользователей, возможных партнерств компании с правительствами других стран, если таковые будут.

При этом предполагается, что фонд не сможет влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности компании, но в исключительных случаях он будет иметь право временно заменить руководителя российского "Яндекса".

Акционеры "Яндекса" 20 декабря одобрили изменение структуры корпоративного управления, предполагающее создание фонда. Сбербанк 23 декабря вернул "золотую акцию" "Яндексу".