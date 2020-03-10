Добавлен комментарий главы Корпорации развития Калининградской области (третьим абзацем).
МОСКВА, 10 мар /ПРАЙМ/. "Яндекс" зарегистрировал Фонд общественных интересов в калининградском офшоре на острове Октябрьский, сообщили РИА Новости в компании.
"Подтверждаем регистрацию фонда", — сказали в интернет-компании.
Фонд общественных интересов "Яндекса" стал 23-м резидентом калининградского офшора, отметил глава Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев в сообщении на своей странице в Instagram. Он напомнил, что в конце прошлого года был принят закон, предусматривающий возможность редомициляции (смены юрисдикции) и создания на территории специальных административных районов таких некоммерческих организаций как международные фонды.
"Яндекс" в ноябре сообщил, что создает в структуре управления Фонд общественных интересов (Public Interests Foundation), которому от Сбербанка будет передана "золотая акция" интернет-компании. Фонд будет выдвигать двух из 12 членов в совет директоров "Яндекса" и будет участвовать в принятии решений о согласовании ряда вопросов, имея по ним право вето: консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, передачи существенной интеллектуальной собственности, изменений в регламенте защиты необезличенных "больших данных" (big data) российских пользователей, возможных партнерств компании с правительствами других стран, если таковые будут.
При этом предполагается, что фонд не сможет влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности компании, но в исключительных случаях он будет иметь право временно заменить руководителя российского "Яндекса".
Акционеры "Яндекса" 20 декабря одобрили изменение структуры корпоративного управления, предполагающее создание фонда. Сбербанк 23 декабря вернул "золотую акцию" "Яндексу".
https://1prime.ru/Financial_market/20200310/831051080.html