МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются без единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают мер поддержки экономики США перед встречей ФРС, при этом на мировых биржах сохраняется высокая волатильность.

По состоянию на 8.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,2% — до 2990,78 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,29%, до 1881,8 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,59%, до 25241,64 пункта. При этом ранее в ходе торгов китайские индексы росли.

Южнокорейский KOSPI опускался на 2,74% — до 1909,23 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,9%, до 19490,14 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 закрылся снижением на 2,94% — до 5764,9 пункта.

На мировых фондовых рынках сохраняется высокая волатильность. После обвала в понедельник на 7-8% индексы не показали единой динамики во вторник: биржи Европы закрылись снижением в пределах 1,5%, а США — выросли на 5%.

Во вторник вечером президент США Дональд Трамп пообещал объявить серьезные меры поддержки экономики на фоне коронавируса, включая снижение налога на зарплату. Теперь рынки ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое запланировано на 17-18 марта. Американский регулятор 3 марта неожиданно снизил ставку сразу на 0,5 п.п. Трейдеры оценивают перспективы дальнейшего смягчения монетарной политики. Трамп во вторник призвал ФРС и дальше снижать ставку и стимулировать экономику.

Коронавирус остается одним из основных рисков для глобальной экономики. Число заболевших в Китае незначительно выросло за сутки — на 24, до 80,78 тысячи человек. В Италии насчитывается более 10 тысяч случаев заражения, в Иране — более 8 тысяч, в Южной Корее — 7,75 тысячи, в Японии — 1,3 тысячи, в США — более 1 тысячи.

К этому добавился обвал на нефтяном рынке после распада альянса ОПЕК+. В понедельник падение цен достигало 30%. Впрочем, во вторник цены на нефть отыграли значительную часть этого снижения и в среду утром продолжают уверенно расти.