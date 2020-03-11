МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций отскочил вверх после обвала во вторник на фоне роста большинства "тяжеловесных" бумаг нефтегазового и металлургического секторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.10 мск среды рос на 0,83% — до 2519,79 пункта, индекс РТС — на 1,48% — до 1110,34 пункта.

Большинство бумаг нефтегазового сектора прибавляет в пределах 0,4-3,58%, большая часть акций металлургического сектора растет в пределах 0,98-2,54%.