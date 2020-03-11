МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 12 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (1кв2020) -780,0%

 

 
3:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (февраль) 17% 20%
13:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (январь) -2,1% 1,4%
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль) 0,5% 0,1%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 216 тыс 218 тыс
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль) 0,5% -0,1%
15:45 EUR Еврозона — Ставка ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ по депозитным средствам (март) -0,5% -0,5%
15:45 EUR Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 0,25% 0,25%
15:45 EUR Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ

 

 

 

 
15:45 EUR Еврозона — Решение ЕЦБ по процентной ставке (март) 0% 0%
16:30 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 06.03) 570 млрд долл (на 28.02)

 

 

 

 

 RUB МТС — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 
18:00 мск (15:00 лнд, 11:00 NY) RUB МТС — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 

 

 

 RUB ТГК-1 — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB М.Видео — СД (вопрос о дививиденднй политике)

 

 

 

 

 

 

 RUB РусГидро — День инвестора и аналитика /Москва/

 

 

 

 