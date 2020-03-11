МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером снижается к иене почти на 1%, инвесторы отказываются от рисковых активов из-за ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.02 мск курс доллара к иене снижался до 104,64 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 105,63 иены, или на 0,98%. Курс евро рос до 1,1307 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1279 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,23%, до 96,19 пункта.

Валютные инвесторы предпочитают отказываться от доллара в пользу более надежной иены на фоне опасений за распространение коронавируса и его влияния на экономику. Новым вирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч.

Кроме того, участники торгов также были разочарованы тем, что американский президент Дональд Трамп не дал конкретной информации о мерах стимулирования экономики. Ранее Трамп пообещал, что администрация окажет поддержку ряду отраслей, в частности, авиационной и круизной индустриям, несущим потери из-за коронавируса.

Теперь трейдеры ожидают встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США, запланированной на 17-18 марта. Участники рынка ожидают подсказок по дальнейшей монетарной политике регулятора. При этом 3 марта ФРС уже неожиданно снизила ставку на фоне коронавируса сразу на 0,5 процентного пункта.