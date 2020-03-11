МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в среду вечером более чем на 3% на фоне роста запасов сырья в США, ухудшения прогноза ОПЕК на спрос на нефть, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.15 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,41% — до 35,95 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 3,38% — до 33,2 доллара за баррель.

Инвесторы обратили внимание на статистику по запасам нефти в США. За минувшую неделю коммерческие запасы нефти увеличились на 7,7 миллиона баррелей, вместо ожидаемых 2,3 миллиона. При этом ранее в среду саудовская Saudi Aramco и эмиратская ADNOC сообщили о готовности нарастить производственные мощности.

Кроме того, ранее в среду ОПЕК из-за коронавируса вновь снизила оценку по росту спроса на нефть в мире в текущем году на 920 тысяч баррелей в сутки, до 0,06 миллиона баррелей.

Минэнерго США, в свою очередь, ухудшило прогноз по цене марки Brent на 2020 год, до 43,3 доллара за баррель с 61,25 доллара. На 2021 год прогноз также ухудшен до 55,36 доллара за баррель с 67,53 доллара.