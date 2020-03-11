МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в среду попытался стабилизироваться после обвала вторника, ставшего максимальным за много лет, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов среды снизился на 0,24% — до 2492,88 пункта, индекс РТС — на 0,73%, до 1086,18 пункта. Индексы в среду широко колебались, соответственно в коридоре 2457–2555 пунктов и 1077-1131 пункта.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вторника снизился на 8,11%, индекс РТС – на 13,02%, а в течение вчерашнего дня обвал индексов составлял 10,5%, до 2435,62 пункта – минимума с января 2019 года, РТС – на 16,1%, до 1055,31 пункта – минимума с декабря 2018 года.