МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в среду в пределах 1% по индексам после их обвала накануне, ставшего максимальным за много месяцев.

При этом он сумел справиться с ощутимой "качкой" в виде широкого диапазона внутридневных колебаний индексов, доходивших до 5%.

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов среды снизился на 0,24% — до 2492,88 пункта, индекс РТС — на 0,73%, до 1086,18 пункта. Индексы в среду широко колебались, соответственно в коридоре 2457-2555 пунктов и 1077-1131 пункта.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вторника снизился на 8,11%, индекс РТС — на 13,02%, а в течение вчерашнего дня обвал индексов, соответственно, максимально составлял 10,5%, до 2435,62 пункта — минимума с января 2019 года, РТС — на 16,1%, до 1055,31 пункта — минимума с декабря 2018 года.

РЫНОК УКАЧАЛО

Российский фондовый рынок в среду широко колебался, ловя внешние сигналы и не забывая о внутренних корпоративных новостях.

Так, западноевропейские рынки в первой половине дня пытались коррекционно расти на фоне принятого на внеочередном заседании решения Банка Англии снизить базовую ставку сразу на 50 базисных пунктов, до 0,25%, для того, чтобы смягчить последствия коронавируса для экономики Великобритании. Это первое снижение ставки британским регулятором с августа 2016 года.

Однако рынок нефти уверенно сползал вниз и вечером снижается на 2,5%, до 36,28 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы обратили внимание на статистику по динамике запасов топлива в США. За минувшую неделю коммерческие запасы нефти увеличились на 7,7 миллиона баррелей, вместо ожидаемых 2,3 миллиона. При этом ранее в среду саудовская Saudi Aramco и эмиратская ADNOC сообщили о готовности нарастить производственные мощности.

Американские рынки вечером также падают — на 4-4,9%, несмотря на обещания правительства США поддержать экономику страны. Многие инвесторы скептически отнеслись к заявлениям американского президента Дональда Трампа, поскольку не было озвучено конкретных мер.

ЛУКОЙЛ И TCS ПОРАДОВАЛИ ИНВЕСТОРОВ

В лидерах роста в России сегодня оказались акции "Лукойла" (+7,9%) на фоне новостей о том, что компания сможет проводить программу обратного выкупа акций (buy back) за счет заемных средств, что позволит ей не уменьшать дивиденды.

ГДР TCS (+3,2%), в состав которой входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование", выросли на новостях, что с 12 по 31 марта проведет buy back своих ГДР, в рамках программы выкупит до 650 тысяч бумаг на сумму не более 10 миллионов долларов.

Также подорожали бумаги "Распадской" (+3,5%), "Мосбиржи" (+2,9%), НЛМК (+2,3%). Снизились в цене бумаги "Мечела" (-6,9%), АФК "Система" (-5,8%), "Новатэка" (-4,8%), "Норникеля" (-4,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рынки продолжают находиться под давлением со стороны ситуации с распространением коронавируса за пределами Китая, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Это стимулирует продажи в рисковых активах и спрос на активы-убежища. При этом действия ведущих правительств и Центробанков способны пока лишь краткосрочно поддержать рынки, что вызвано отсутствием понимания реальных последствий распространения коронавируса для мировой экономики, добавил он.

"При этом на рынке продолжает наблюдаться высокая волатильность. В сложившихся обстоятельствах, особенно учитывая риски дальнейшего снижения рынков, инвесторам лучше воздержаться от покупок, несмотря на то, что цены большинства акций существенно ниже, чем в середине февраля", — сказал Зварич.

В четверг индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах широкого диапазона 2450-2530 пунктов, оценил Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".