МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы открылись в четверг падением на 5-6% после того, как США на фоне коронавируса временно запретили въезд в страну из Европы, свидетельствуют данные торгов.

Флаг на здании Центрального банка РФ

ЦБ РФ 10 марта продал на рынке валюту на 3,6 млрд рублей

По состоянию на 11.07 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 4,91%, до 5587,95 пункта. Французский CAC 40 уменьшался на 4,64%, до 4396,3 пункта, немецкий индекс DAX — на 5,28%, до 9887,71 пункта, при этом после открытия показатель опускался на 6%.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы, кроме Великобритании, на 30 дней. По его словам, Евросоюз недостаточно реагировал на распространяющийся коронавирус, в связи с чем и приняты данные меры. Решение не относится к лицам, имеющим статус постоянного законного проживания в США, ближайшим родственникам граждан США и некоторым другим лицам.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.