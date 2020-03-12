МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы открылись в четверг падением на 5-6% после того, как США на фоне коронавируса временно запретили въезд в страну из Европы, свидетельствуют данные торгов. ЦБ РФ 10 марта продал на рынке валюту на 3,6 млрд рублей

По состоянию на 11.07 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 4,91%, до 5587,95 пункта. Французский CAC 40 уменьшался на 4,64%, до 4396,3 пункта, немецкий индекс DAX — на 5,28%, до 9887,71 пункта, при этом после открытия показатель опускался на 6%.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы, кроме Великобритании, на 30 дней. По его словам, Евросоюз недостаточно реагировал на распространяющийся коронавирус, в связи с чем и приняты данные меры. Решение не относится к лицам, имеющим статус постоянного законного проживания в США, ближайшим родственникам граждан США и некоторым другим лицам.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.