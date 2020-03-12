МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) по итогам четверга рухнули в пределах 7% на фоне новостей вокруг развития ситуации с коронавирусом, меньше всего при этом упали биржи Китая, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи падал более чем на 5%, ряд "голубых фишек" еще сильнее

По итогам торгов четверга индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,52% — до 2923,49 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,2%, до 1818,56 пункта. Южнокорейский KOSPI рухнул на 3,87% — до 1834,33 пункта, японский индекс Nikkei 225 упал на 4,4%, до 18559,63 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 7,36% — до 5304,6 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index упал на 3,66%, до 24309,07 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 4,4%, до 18559,63 пункта. Таким образом, значение гонконгского и японского индексов стало самым низким на закрытии торгов с апреля 2017 года.

Мировые инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса. Президент США Дональд Трамп заявил о запрете въезда в страну из Европы, который вступит в силу 13 марта и будет длиться 30 дней. Это произошло после того, как ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в среду. В результате биржи США закрылись падением на 4,5%-5,6%.

"Это типичная паника. Неизвестно, будет ли она кратковременной — это будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом",- сказал агентству Ассошиэйтед Пресс эксперт Amber Hill Capital Джексон Вонг (Jackson Wong).