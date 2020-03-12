МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС обвалился более чем на 8%, пробив психологический рубеж в 1000 пунктов впервые с июля 2017 года на фоне усиления падения рубля и распродаж на рынке акций, следует из данных Московской биржи. Биржи АТР закрылись снижением в пределах 7% на новостях вокруг коронавируса

К 11.54 мск индекс РТС падал на 7,7% — до 1002,5 (уже обваливался на 8,2% — до 997,85 пункта). Индекс Мосбиржи снижается на 4,84%.

Рубль усилил снижение, курс доллара растет уже на 1,6 рубля – до 74,55 рубля.

Акции нефтегазового сектора РФ падают на 3,71-6,7%, металлургического – на 3,77-11,48%, банковского – на 5,97-7,17%, ритейла – на 3,22-6,21%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. После этой новости мировые рынки захлестнула волна панических распродаж.