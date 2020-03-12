МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг показывают ощутимую негативную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE) на фоне возобновившегося обвала на мировых рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.52 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дешевели на 10,74%, до 4,01 доллара, "Лукойла" — на 8,36%, до 62,68 доллара, "Новатэка" — на 6,29%, до 117,6 доллара. Бумаги "Газпрома" опускались в цене на 7,89%, до 4,41 доллара, "Газпром нефти" — на 12,15%, до 20,43 доллара.

Цена расписок ВТБ снижалась на 8,86%, до 0,92 доллара, Сбербанка — на 7,93%, до 9,9 доллара. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 8,01% — до 14,35 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снижалась на 9,88%, до 25,68 доллара, "Северстали" — на 6%, до 10,68 доллара, НЛМК — на 6,67%, до 15,34 доллара.

GDR "Магнита" дешевели на 7,68%, до 7,49 доллара, "Ленты" — на 8,32%, до 1,83 доллара. Расписки АФК "Система" снижались в цене на 11,68%, до 3,18 доллара.

Биржи США закрыли торги среды падением на 4,5-5,6% после того, как ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. После этого президент США Дональд Трамп заявил о запрете въезда в страну из Европы, который вступит в силу 13 марта и будет длиться 30 дней. В четверг биржи азиатско-тихоокеанского региона упали в пределах 7%, а европейские индексы падают на 5,5%. Цены на нефть дешевеют в среднем на 5%.