МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Акции ТГК-1 ускорили падение на фоне публикации данных по МСФО и позже обвалились на 21,4% после понижения границы ценового коридора Московской биржей, следует из данных торгов.

Акции ТГК-1, по данным Московской биржи, дешевели в четверг к 13.20 мск на 19,13% (уже падали на 21,4% — до 0,0103 рубля), при этом индекс Московской биржи падает на 5,99%.

Ранее в четверг ТГК-1 сообщила, что ее чистая прибыль по МСФО в 2019 году сократилась на 23,3% по сравнению с прошлым годом и составила 7,99 миллиарда рублей.

Московская биржа на фоне падения цены акций ТГК-1 в четверг снизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков бумаг компании.

"В соответствии с методикой определения… риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов… 12 марта 2020, 12.17 мск изменены значения нижней границы ценового коридора (до 0,009632) и диапазона оценки рыночных рисков (до 0,0073707 рубля, эквивалентно ставке 43,75%) ценной бумаги TGKA", — сообщила биржа.