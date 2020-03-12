МОСКВА, 12 мар — Dow Jones. Фьючерсы на американские индексы и мировые фондовые рынки сегодня падают после того, как запрет США на въезд из Европы вновь вызвал опасения насчет экономических последствий коронавируса. Скачкообразные торги на этой неделе продолжаются. Нефть дешевеет в среднем на 5,5% на обострении опасений вокруг коронавируса

Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average потеряли примерно 5%. Вчера индекс "голубых фишек" завершил торги на территории медвежьего рынка. Фьючерсы на S&P 500 ненадолго также достигли 5%-ного лимита падения.

Президент США Дональд Трамп в среду вечером на 30 дней запретил въезд на территорию США из большинства стран Европы. Это станет очередной серьезной проблемой для ежедневной деятельности компаний.

Перспективы мировой экономики уже существенно ухудшились из-за пандемии. На этой неделе IHS Markit снизила прогнозы роста мировой экономики в этом году на 0,8 процентного пункта до 1,7%, заявив, что ожидает нулевого роста в еврозоне, снижения в Японии и роста лишь на 4,3% в Китае. Другие экономисты отметили, что пока почти невозможно оценить влияние вируса на экономику, поскольку меры по его сдерживанию ведут всех на неизведанную территорию.

"Удар будет мощным, – отметил Флориан Хенсе, экономист Berenberg. – Эта проблема слишком внушительна, чтобы можно было так просто подсчитать ее воздействие".

Всемирная организация здравоохранения в среду объявила коронавирус пандемией. Его влияние на повседневную жизнь ощущается по всему миру. Италия выпустила указ о закрытии всех ресторанов, баров и большинства магазинов в попытке сдержать распространение эпидемии, которое в этой стране стало самым масштабным за пределами Китая.

Дэрил Лью, директор по управлению портфелями в REYL Singapore, отметил, что "решительные меры сдерживания вируса", введенные в США и Италии, вероятно, отрицательно повлияют на экономическую активность и деятельность компаний.

Индекс волатильности Cboe сегодня поднялся до максимума с декабря 2008 года.

Доходность 10-летних американских гособлигаций, согласно данным Tradeweb, понизилась со вчерашних 0,817% до 0,722%. Это демонстрирует степень обеспокоенности инвесторов, которые вновь ищут убежища в американских правительственных бондах.

Баррель нефти марки Brent подешевел на 5,1% до 33,97 доллара, отражая усугубляющиеся опасения насчет снижения спроса на авиационное топливо и другие виды энергоносителей.

Европейские индексы утром резко просели. Панъевропейский Stoxx Europe 600 упал почти на 6%, при этом снижение возглавили акции авиакомпаний, а также сектор путешествий и досуга. С начала недели Stoxx Europe 600 потеряли 15% и может зафиксировать худшую недельную динамику с октября 2008 года. Ведущие индексы Австралии, Гонконга, Индии, Японии и Южной Кореи опустились к многолетним минимумам.

Инвесторы разочарованы отсутствием четких подробностей от Трампа насчет того, как он планирует внедрять пакет мер экономического стимулирования, отметил Такео Камаи из CLSA Securities Japan Co.

"Сейчас необходимо укрепить уверенность, – пояснил Хани Редха, портфельный управляющий PineBridge Investments. – Этого можно добиться с помощью передачи рынку подробной информации о том, что власти замечают и делают, чтобы развить чувство комплексного подхода".

Японский Nikkei 225 упал на 4,4%, присоединившись к DJIA и другим индексам по всему миру на территории медвежьего рынка.

Австралийский S&P/ASX 200 обрушился на 7,4% до минимума более чем за три года.

Пол Сандху из BNP Paribas Asset Management в Гонконге считает, что волатильность на рынках сохранится. "Опасения насчет коронавируса будут сохранятся еще как минимум следующие несколько недель", – полагает он.

Таиландский SET потерял более 8% и снизился до минимума с 2012 года. "Экономика Таиланда уязвима для пандемии, поскольку сильно зависит от туризма", – пояснила Джоанна Го, инвестиционный аналитик DBS Bank в Сингапуре.

— Авторы Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com, Joanne Chiu, joanne.chiu@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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