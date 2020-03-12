МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Московская биржа в четверг снизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков бумаг компаний "Роснефть" и "Норильский никель", говорится в сообщении торговой площадки. Лучше не будет. Пандемия лишила инвесторов последней надежды

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов… изменены значения нижней границы ценового коридора (до 16 374) и диапазона оценки рыночных рисков (до 13 898,12 рубля, эквивалентно ставке 31,25%) ценной бумаги GMKN (ГМК "Нор.Никель")", — сообщила биржа.

По данным Мосбиржи, к 14.24 мск акции "Норникеля" падают на 9,4% — до 18 336 рублей (уже падали на 12,2% — до 17 776 рублей).

"В соответствии с методикой определения… риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов… 12 марта 2020, 14.10 мск изменены значения нижней границы ценового коридора (до 255) и диапазона оценки рыночных рисков (до 216,437 рублей, эквивалентно ставке 31,25%) ценной бумаги ROSN", — указывается в сообщении биржи.

Акции "Роснефти", по данным Московской биржи, дешевели в четверг к 14.35 мск на 10,3%, до 281,7 рубля.