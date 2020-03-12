События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 марта
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 13 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|-0,2%
|1,2%
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|-0,6%
|0,4%
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|-0,4%
|0,0%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (февраль)
|-0,5%
|-0,5%
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|0,8%
|0,8%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (февраль)
|1,1%
|0,9%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (февраль)
|0,7%
|-0,4%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (февраль)
|0%
|-0,8%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (март)
|92,1
|88,2
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (март)
|101
|95
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|682
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|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|793
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|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|29,6 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|431,5 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|335,9 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|39,6 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|55,6 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-43,9 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-26,2 тыс
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|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|26 тыс
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|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-114 тыс
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|РУСАЛ — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019
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|13:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY)
|RUB
|РУСАЛ — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Группа ЛСР — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019/2019 и телеконференция менеджмента
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https://1prime.ru/Financial_market/20200312/831066781.html