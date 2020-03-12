МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 13 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) -0,2% 1,2%
10:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) -0,6% 0,4%
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) -0,4% 0,0%
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (февраль) -0,5% -0,5%
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 0,8% 0,8%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (февраль) 1,1% 0,9%
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (февраль) 0,7% -0,4%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (февраль) 0% -0,8%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (март) 92,1 88,2
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (март) 101 95
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 682

 

 
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 793

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 29,6 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 431,5 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 335,9 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 39,6 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 55,6 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -43,9 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -26,2 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 26 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -114 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB РУСАЛ — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019

 

 

 

 
13:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY) RUB РУСАЛ — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа ЛСР — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019/2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 