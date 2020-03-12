МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. Корпорация Microsoft предоставляет сотрудникам рекомендации по работе дома в связи с распространением коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Microsoft в России.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

"Здоровье и безопасность наших сотрудников являются приоритетом Microsoft. Мы предоставляем рекомендации сотрудникам в режиме реального времени. Мы будем продолжать следить за ситуацией и принимать необходимые меры для защиты персонала. Мы предоставляем сотрудникам рекомендации по работе на дому с учетом развития ситуации", — сказали в пресс-службе Microsoft.

Также корпорация советует сотрудникам избегать поездок в регионы с активным COVID-19 без особой необходимости.

Кроме того, в Microsoft действует международная группа реагирования на проблемы, связанные со здравоохранением, которая принимает меры для защиты сотрудников на основе оценки риска, сообщаемой мировыми органами здравоохранения, такими как Всемирная организация здравоохранения, а также внутренними и внешними экспертами, добавили в компании.