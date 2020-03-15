МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Продовольственные магазины в России не будут закрываться из-за ситуации с коронавирусом нового типа, ритейлеры заранее начали создавать товарные запасы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. Мишустин поручил организовать работу координационного совета по коронавирусу при кабмине

"С учетом опыта, происходящего в зарубежных странах, мы, безусловно, мониторим ситуацию на потребительском рынке и делаем это совместно и с региональными властями, и с торговыми сетями. Должны сказать о нескольких ключевых моментах. Во-первых, продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать", — заявили в пресс-службе.

По информации ведомства, торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков. "И даже если где-то локально обнаружится пустая полка, то это не потому, что товара нет, а потому, что выкладка товара на полку происходит ритмично, в соответствии с определенным циклом – товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, на распределительном центре торговой сети", — продолжили в пресс-службе.

Минпромторг также призвал рационально подходить к планированию покупок. "Хотелось бы предупредить потребителей, что у любого товара есть срок годности, и та же крупа, приобретаемая сейчас впрок, не может храниться вечно", — отметили в пресс-службе.

Представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) сообщил РИА Новости, что Минпромторг попросил к 16 марта подготовить данные о запасах социально значимых товаров. АКОРТ готовит соответствующую информацию, добавили в ассоциации.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 152 тысяч человек в 141 стране, более 5 тысяч человек скончались. В России на сегодня зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, два у граждан Китая, один у гражданина Италии. Выздоровели и выписаны два гражданина КНР, один гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.